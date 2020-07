ST Engineering s'appuie sur les drones pour l'inspection des avions

MRO.

ST Engineering a annoncé avoir reçu l'approbation de la CAAS, autorité pour l'aviation civile de Singapour, pour inclure les drones dans ses opérations de maintenance. La solution DroScan, développée en interne, sera ainsi employée pour l'inspection extérieure des aéronefs. Elle sera mise en œuvre directement sur le site MRO de ST Engineering basé à Singapour. La CAAS a ainsi autorisé l'industriel à employer le DroScan sur les avions enregistrés en Singapour, ce qui inclut par exemple l'Airbus A320.



Inspection visuelle.

La mise en œuvre de drones pour des procédures de maintenance commence peu à peu à s'étendre. Ces petits aéronefs sont principalement employés pour des inspections visuelles visant à étudier la structure et les éléments externes des appareils. Souvent couplé à un jumeau numérique de l'appareil et à de l'intelligence artificielle, ce système permet d'identifier rapidement et de façon automatisée les défauts et anomalies en présence, qui seront ensuite gérés par des mécaniciens.



Essais.

Avant de débuter ces opérations de maintenance, ST Engineering a procédé à de nombreux essais, impliquant notamment Air New Zealand. L'ambition est ainsi d'améliorer les procédures de maintenance, en allant plus vite et en limitant l'exposition aux dangers des inspecteurs.