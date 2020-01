SR Technics sur l’Airbus A330 de Garuda Indonesia

SR Technics renforce sa relation avec le groupe Garuda Indonesia. En effet, depuis le 1er novembre 2019, la société de services MRO suisse fournit, avec PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia (GMF) (filiale MRO du groupe Garuda Indonesia), des services sur les composants intégrés (ICS) de la flotte d'Airbus A330neo et A330ceo de Garuda Indonesia. Il s'agit du premier contrat de ce type sur Airbus A330neo pour SR Technics. « En réponse aux tendances de l'industrie, les services pour composants occupent une place de plus en plus importante dans notre travail, et le nouveau contrat ICS démontre que nos partenaires font confiance à SR Technics pour ce type de services », a déclaré Jean-Marc Lenz, président directeur général de SR Technics.

Le contrat couvre la gestion et la maintenance des composants sous un tarif horaire de vol et garantit des solutions de disponibilité flexibles. Les services seront fournis par le centre d'excellence de SR Technics pour la maintenance des composants à Kuala Lumpur, en Malaisie, et son siège opérationnel à Zurich. Le contrat comprend également une assistance sur site, un accès au pool, de la logistique et une location facilitée.