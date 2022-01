Spirit of Innovation est officiellement l'avion électrique le plus rapide

L'avion électrique le plus rapide...

"Nous sommes heureux d'annoncer que notre avion tout électrique " Spirit of Innovation " est officiellement l'avion tout électrique le plus rapide du monde, après avoir établi deux nouveaux records mondiaux qui ont maintenant été confirmés de manière indépendante", a annoncé Rolls-Royce. À 15 h 45 (GMT) le 16 novembre 2021, l'avion a atteint une vitesse maximale de 555,9 km/h sur 3 kilomètres, battant le record existant de 213,04 km/h. Lors d'autres essais effectués sur le site d'essais d'avions expérimentaux de Boscombe Down du ministère britannique de la défense, l'avion a atteint une vitesse de 532,1 km/h sur 15 kilomètres, soit 292,8 km/h de plus que le précédent record. Les deux records ont été officiellement vérifiés par la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), la fédération mondiale des sports aériens qui contrôle et certifie les records mondiaux aéronautiques et astronautiques. Au cours de ses vols de record, l'avion a également atteint une vitesse maximale de 623 km/h, ce qui en fait le véhicule entièrement électrique le plus rapide du monde.

...Propulsé par un bloc de 400 kW

L'avion a été propulsé lors de ses courses record par un groupe motopropulseur électrique de 400 kW (ce qui représente plus de 500 ch). "Nous avons travaillé en partenariat avec la start-up Electroflight, spécialisée dans le stockage d'énergie pour l'aviation et avec le fournisseur de groupes motopropulseurs automobiles YASA. En plus d'une réalisation technique époustouflante, le projet et le record du monde ont fourni des données importantes pour nos futurs systèmes d'alimentation et de propulsion électriques pour la mobilité aérienne urbaine (UAM) tout électrique et les avions de banlieue hybrides électriques. Les caractéristiques que les "taxis aériens" exigent des batteries, par exemple, sont très similaires à celles développées pour le "Spirit of Innovation", ajoute Rolls-Royce.