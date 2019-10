Spirit Airlines s'engage sur 100 Airbus A320neo de plus

Spirit Airlines a encore faim d'Airbus A320neo. La compagnie aérienne américaine vient de signer un protocole d'accord portant jusqu'à 100 appareils de la famille Airbus A320neo supplémentaires. Spirit Airlines a déjà commandé 43 A320neo dont un livré et auquel s'ajoutent 14 exemplaires pris en location. Le transporteur s'appuie depuis le début de ses activités sur la famille Airbus A320ceo avec 97 A319/A320/321ceo désormais tous livrés et en exploitation. S'ajoutent là encore des appareils pris en location, en l'occurrence 24 Airbus A319ceo et 9 A320ceo.