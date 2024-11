Spirit AIrlines dépose son bilan

Tout le petit monde de l'aérien attendait cette nouvelle. C'est désormais chose faite : la compagnie aérienne low cost américaine Spirit Airlines a annoncé lundi 18 novembre qu'elle déposait son bilan et qu'elle se plaçait sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Pour rappel, il s'agit d'une procédure proche du redressement judiciaire, qui va permettre à la compagnie de se restructurer en étant à l'abri des créanciers. La compagnie a annoncé qu'elle allait poursuivre son activité durant la période et que les clients pouvaient donc continuer à réserver et à voler sans interruption. La direction de Spirit Airlines a d'ailleurs annoncé qu'elle avait conclu un accord avec une majorité de ses créanciers pour réduire sa dette, notamment via l'injection de 350 millions de dollars de la part des créanciers existants.

Mesures d'économies déjà engagées

En avril, le groupe avait annoncé décaler de cinq ans la livraison d'Airbus 320Neo qu'il devait recevoir d'ici fin 2026, afin d'améliorer ses liquidités d'environ 350 millions de dollars sur les deux prochaines années. Outre la décision de décaler ces livraisons, la compagnie avait pris plusieurs mesures d'économie, dont le gel des embauches de pilotes et personnels de bord ainsi que le recours au chômage technique. Spirit avait augmenté sa capacité et ses parts de marché sur le transport aérien post-Covid, mais la compagnie a été confrontée à une concurrence accrue des autres transporteurs, aboutissant à une offre trop abondante.

Fusions avortées avec Frontier, puis JetBlue

En 2022, sa concurrente Frontier Airlines avait tenté de fusionner avec elle, une opération à 2,9 milliards de dollars, avant que le groupe JetBlue ne fasse une offre supérieure. Toutefois, en mars, JetBlue a annoncé qu'elle renonçait à cette acquisition, quelques semaines après une décision de justice défavorable, le ministère américain de la Justice ayant obtenu d'un juge fédéral qu'il bloque l'opération. Spirit Airlines dispose d'une flotte active de 192 avions (71 Airbus A320neo, 63 Airbus A320-200, 30 Airbus A321-200, 26 Airbus A321neo et 2 Airbus A319).