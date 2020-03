Spirit AeroSystems reprendra la production des fuselages du Boeing 737 Max en mars

Une année problématique

« L’immobilisation au sol du [Boeing] 737 MAX a été un problème important pour Spirit en 2019, en particulier une fois que Boeing a suspendu sa production le 16 décembre 2019 », a déclaré Tom Gentile, président et chef de la direction de Spirit AeroSystems lors de la présentation des résultats de la société. Cette dernière a vu son revenu net chuter de 87 millions de dollars, soit une différence de -14 % par rapport à 2018 sur 12 mois glissants.



Réduction d'effectifs

« Lorsque Boeing a ordonné à Spirit de suspendre ses livraisons le 19 décembre, nous avons pris plusieurs mesures pour réduire les coûts et préserver la liquidité. Nous avons mis en œuvre une réduction des effectifs de 2 800 employés à Wichita et de 400 employés en Oklahoma », a ajouté Tom Gentile. "Spirit demeure un partenaire du programme MAX et nous sommes impatients de [re] travailler avec Boeing pour assurer le succès à long terme du programme", a t-il ajouté. Ce qui est en fait actuellement en cours.

Retour à la (presque) normale

Le 30 janvier 2020, Spirit a annoncé qu’elle s’était entendue sur un taux de production avec Boeing pour produire 216 boeing 737 MAX en 2020. Le 6 février 2020, Boeing et Spirit ont signé un protocole d’accord (MOA) qui commémorait l’accord sur les taux de production, sous réserve de toute modification des exigences de Boeing. Voir https://www.air-cosmos.com/article/boeing-737-max-quelques-semaines-22530 La production des fuselages de 737 MAX doit ainsi reprendre en mars pour atteindre un taux de 52 fuselages par mois, soit celui qui était en vigueur avant l'immobilisation au sol, à l'horizon 2022.