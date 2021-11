SpiceJet veut se doter d'une flotte d'avions cargos Boeing

SpiceJet cherche du Boeing 737-800 BCF et du Boeing 767-300 BCF

Alors que la compagnie aérienne indienne remet progressivement en service ses Boeing 737 MAX 8, SpiceJet travaille à se constituer une flotte d'avions cargos. "Le marché est porteur et nous avons commencé à discuter avec Boeing des modalités de l'acquisition ou la location de dix moyen-courriers cargos et de cinq à dix gros-porteurs cargos", a indiqué Ajay Singh, le président de SpiceJet, à l'occasion du premier vol commercial réalisé par un de ses Boeing 737 MAX 8 après une immobilisation de plus de deux ans. La compagnie cherche des avions passagers reconvertis en avions cargos de type Boeing 737-800 BCF et Boeing 767-300 BCF.

50 Boeing 737 MAX 8 d'ici fin 2023

La compagnie aérienne avait réceptionné 13 exemplaires du Boeing 737 MAX 8 avant que l'avion ne soit interdit de vol suite aux deux catastrophes aériennes de Lion Air et d'Ethiopian Airlines. En situation financièrement fragile avant l'éclatement de la pandémie de covid-19, SpiceJet a réussi depuis à se stabiliser et à clarifier "son haut de bilan". Les négociations avec Boeing sur les compensations liées à l'immobilisation des 737 MAX 8 ayant débouchées sur un accord, SpiceJet est désormais pressée de réceptionner les exemplaires commandés fermes et pris en location. La compagnie aérienne prévoit de réceptionner pas moins de 50 Boeing 737 MAX 8 en 2022 et 2023. Des arrivées qui participeront aussi au remplacement de 15 à 20 Boeing 737-800 qui rejoindront peut être directement des ateliers de conversions.

SpiceJet veut aussi aider à la consolidation du centre financier de Gujarat.

Le retour de SpiceJet se fait aussi sous l'oeil attentif du gouvernement puisque le président de la compagnie aérienne a indiqué qu'une partie des Boeing 737 MAX 8 attendus seront pris en location auprès de sociétés implantées dans la ville nouvelle de Gujarat International Finance Tec-City ou Gift City, qui ambitionne d'être un « hub financier » à l'image de ceux de Singapour et de Hong Kong. Attirer, par le biais de très fortes incitations fiscales, les « loueurs d'avions » en Inde est un projet en gestation depuis 2019 sous le nom de Project Rupee Raftar. Objectif : développer un modèle similaire à celui que la Chine a progressivement mis en place tout en aidant les compagnies aériennes indiennes à développer leurs flottes avec des loyers avions payés en monnaie nationale et non plus en dollars, afin de ne pas être pénalisées par les fluctuations monétaires. (cf. Air & Cosmos n°2725). Des structures semblent depuis s'être installées : Acumen Aviation, JetSetGo Aviation, Vman Aviation Services, Wels, Rensar Aviation et Millennium Aviation. Sept autres ont fait les démarches.