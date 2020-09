Spear dévoile la famille de drones Ninox

ISTAR.

Spear a dévoilé le 6 août sa nouvelle famille de drones, les Ninox, conçue pour la conduite de missions ISTAR, c'est-à-dire de renseignement, surveillance, acquisition de cible et reconnaissance. Il s'agit de drones dits encapsulés, donc contenus dans une sorte de capsule, qui peuvent être lancés à l'aide d'un lance grenade ou de façon manuelle.





Fléxibilité.

D'après l'industriel Spear, la valeur ajoutée de ce système réside largement dans sa flexibilité. Outre les différents modes de mise en œuvre, il peut aussi bien être déployé depuis le sol ou depuis un véhicule, ou encore être employé dans un environnement terrestre et maritime. Les drones Ninox sont d'ores et déjà en cours d'évaluation par le Ministère de la Défense israélien.





Flotte.

Actuellement, Spear propose trois drones Ninox à la vente. Le Ninox 40, pesant moins de 250 gr, est qualifié de drone de l'opérateur. Il peut ainsi venir équiper les personnels d'une unité au combat et être directement intégré dans la veste du soldat. Doté d'une autonomie de 40 minutes, il emporte une caméra EO/IR (électro-optique, infrarouge) et peut réaliser un suivi automatique de cibles, depuis les modalités enregistrées dans la station sol. Le Ninox 66 de son côté correspond à un drone tactique, conçu pour être facilement pilotable. Doté de 50 minutes d'autonomie, il peut emporter une charge utile de 700 grammes. Enfin le plus gros modèle de la famille pour le moment est le Ninox 103, capable d'emporter une charge utile de 1,5 kg et pouvant conduire une mission d'environ une heure.