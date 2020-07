Spécial Aéronautique en United Kingdom, cette semaine dans Air et Cosmos magazine

Au sommaire d'Air et Cosmos magazine ce vendredi 17 juillet :

DOSSIER AERO UK

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Avions de combat futurs : BAE Tempest, en attendant 2035

DÉFENSE

Interview d’Hélène Conway-Mouret :

« Le développement de deux systèmes concurrents en Europe représente une menace »

Interview de Stéphane Reb et Chris Allam

Filière missiles : « Le FMAN-FMC est essentiel pour la taille critique »

ENTREPRISES ET MARCHÉS

Filière industrielle : un pragmatisme à toutes épreuves

ESPACE

Le spatial au Royaume-Uni : des ambitions toujours grandes.

***

