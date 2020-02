Spairliners en soutien de la flotte d'Airbus A380 d'Emirates

Emirates a décidé de confier à Spairliners les services de soutien pour les équipements de sa flotte d'Airbus A380. Emirates exploite la plus grosse flotte d'Airbus A380 au monde et qui comptera 123 appareils à terme. « Assurer la maintenance des équipements est essentiel pour n’importe quel avion. Mais la complexité s’accroit dès lors qu’il s’agit du plus grand avion de ligne, l’Airbus A380, et plus encore pour Emirates, puisque nous sommes son plus gros exploitant. Notre association avec Spairliners renforcera davantage la maintenance et la fiabilité de nos Airbus A380, le fleuron de notre flotte, ce qui se traduira par des opérations optimisées et une meilleure expérience client », commente Ammar Al-Zaben, directeur des achats avions pour Emirates. Spairliners GmbH est une coentreprise à parts égales créée en 2005 par Air France Industries KLM E&M et Lufthansa Technik, dont le siège social est situé à Hambourg, en Allemagne. La société offre des services équipements pour l’Airbus A380 mais aussi pour la famille Embraer E-Jet, incluant les séries E170/175 et E190/195. Les services comprennent la fourniture d'équipements, la location de matériel sur site, la réparation à l'unité, l'optimisation des stocks ainsi que l'outillage.