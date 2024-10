SpaceX refait le show à la veille du congrès IAC de Milan

Une première très attendue

D’abord annoncé pour le mois de juillet (alors que le spectaculaire quatrième essai était intervenu le 6 juin dernier), ensuite modifié et dès lors repoussé au mois de novembre par la FAA (Federal Aviation Administration), le régulateur aérien américain, le cinquième vol d’essai du superlanceur Starship de SpaceX (Flight 5) a finalement été programmé le dimanche 13 octobre.

Il a démarré à 12 h 25 UTC (7 h 25, heure locale) depuis la base de Boca Chica, au sud du Texas, et a rempli tous ses objectifs, dont une grande première, souvent jugée irréalisable et dans tous les cas très attendue : allumage et fonctionnement parfait des 33 moteurs Raptor du premier étage Super Heavy B12, séparation et allumage des 6 moteurs du second étage Ship 30, retour du B12 vers la rampe de lancement Mechazilla et capture inédite par ses deux pinces géantes « chopsticks » (baguettes), après 7 minutes de vol, puis atterrissage en douceur dans l’océan Indien, à l’ouest de l’Australie (de nuit), 65 minutes après le décollage et à une centaine de mètres du point prévu.

À la marge

SpaceX réalise ainsi un quasi-sans-faute technique – le retour du B12 a été réussi malgré un début d’incendie dans la baie de propulsion, les ailerons du S30 ont à nouveau beaucoup souffert durant la rentrée atmosphérique et l’étage a finalement été détruit dans une explosion, après s’être renversé).

L’exploit a unanimement été salué, même par les observateurs les plus prudents au sujet des promesses d’Elon Musk.

De vives félicitations, de Washington à Milan

Ainsi Bill Nelson, l’administrateur de la Nasa, a-t-il posté sur son compte X un message enthousiaste : « Félicitations à SpaceX sur sa capture d’étage réussie et son cinquième test en vol du Starship aujourd'hui ! Alors que nous nous préparons à retourner sur la Lune avec [le programme] Artemis, la poursuite des essais va nous préparer aux missions audacieuses qui nous attendent, notamment dans la région du pôle Sud de la Lune, puis vers Mars. »

Arrivé à Milan, en Italie, pour assister au 75e Congrès international d’astronautique (IAC – International Astronautical Congress), Josef Aschbacher, le directeur général de l’Agence spatiale européenne, ne s’est pas montré non plus avare en compliments : « Félicitations aux équipes de pour la réussite du cinquième test en vol de Starship ! Leur dévouement et leur innovation dans l’exploration spatiale continuent de nous inspirer tous. »

SpaceX déjà vedette de l’IAC 2024

Naturellement, le nouveau coup d’éclat de l’opérateur de lancements californien a très souvent constitué l’un des premiers sujets de conversation – sinon l’unique – des participants à l’IAC qui, dès le 13 octobre, venaient récupérer leur badge ou participer aux premières réunions de travail de certains comités au Centre de convention MiCo de Milan.

On image que les commentaires à propos du Flight 5 vont durer tout au long du Congrès, qui s’ouvre ce lundi 14 octobre (en présence de Sergio Mattarella, le Président de la République italienne) et va se dérouler jusqu’à vendredi.

L’IAC 2024 devrait réunir cette année plus de 8 000 experts de l'industrie, de la recherche et des institutions spatiales à travers le monde – un record historique pour la manifestation, organisée pour la première fois en 1950 (à Paris).