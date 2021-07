SpaceX lancera la sonde de la Nasa Europa Clipper en 2024

Le Falcon Heavy préféré au SLS

Pour l’envoi de la mission Europa Clipper à proximité de Jupiter, deux superlanceurs américains étaient en lice : d’une part le Falcon Heavy de SpaceX, utilisé à trois reprises jusqu’à présent (en février 2018, avril et juin 2019), et d’autre part le SLS (Space Launch System), construit par Boeing pour la Nasa, et dont le premier vol est attendu en novembre prochain, avec la mission Artemis I vers la Lune (inhabitée).

Le Falcon Heavy était depuis longtemps favori, et la Nasa a officialisé ce choix le 23 juillet.

Le montant de contrat est « d’environ » 178 M$, bien inférieur aux 243 M$ du lancement de la mission Perseverance vers Mars à l’aide d’une fusée Atlas 5, décroché en août 2016 par United Launch Alliance ; pour la mission Europa Clipper, ULA proposait les services de sa Delta 4 Heavy.

Le SLS paraissait idéal en termes de puissance. Mais son coût élevé, le fait qu’il n’ait pas encore fait ses preuves, et la découverte de problèmes de compatibilité avec la sonde à l’automne dernier ont définitivement joué en faveur d’un lanceur commercial disponible et moins cher, bien que nécessitant un plan de vol de six ans au lieu de deux ans et demi.

Une sonde à 4,2 Md$

Europa Clipper sera donc lancée en octobre 2024 vers Europa, la deuxième plus grosse lune de la planète Jupiter, qu’elle devrait atteindre en avril 2030.

L’objectif de la mission est de déterminer si cette lune glacée présente des conditions propices à la vie, en produisant des images à haute résolution de sa surface, en déterminant sa composition, en recherchant des signes d'activité géologique récente ou en cours, en mesurant l'épaisseur de son enveloppe glacée, en recherchant des lacs souterrains, et en déterminant la profondeur et la salinité de l'océan présent sous la glace de la lune.

La sonde de 6 tonnes emportera pour ce faire 350 kg d’instruments scientifiques, dont un radar capable de sonder l'océan.

Elle sera par ailleurs équipée de deux viseurs d’étoiles fournis par l’équipementier francilien Sodern, leader mondial dans le domaine des systèmes neutroniques d'analyse, de détection des matériaux et de viseurs d'étoiles.

La valeur de la mission est aujourd’hui estimée à 4,2 milliards de dollars.