SpaceX dévoile son scaphandre de sortie extravéhiculaire

Des missiles anti-radars tueurs de S-400 pour la Pologne et les Pays-Bas

La DSCA a récemment autorisé les Pays-Bas et la Pologne à acheter respectivement 265 et 360 AARGM-ER. Ce très récent missile anti-radar peut détruire le radar d’une batterie antiaérienne ennemie situé à plus de 300 kilomètres de distance, offrant ainsi une capacité DEAD longue portée et en standoff. Ce missile est d’ailleurs surnommé le « tueur de S-400 ».