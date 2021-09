SpaceX décroche trois contrats de lancements en deux semaines

Un Falcon 9 pour Yahsat 4 NGS

Le 8 septembre, la société émiratie Al Yah Satellite Communications (Yahsat), principal opérateur de télécommunications du pays, a annoncé qu’elle confierait au Falcon 9 de SpaceX le lancement de son satellite Thuraya 4 NGS (Next Generation Satellite), construit par Airbus Defence and Space.

Lancé au second semestre 2023, Thuraya 4 NGS remplacera le satellite Thuraya 2, sur orbite géostationnaire depuis juin 2003.

Un Falcon Heavy pour Goes-U

Le 10 septembre, la Nasa a officialisé avoir retenu SpaceX pour assurer le lancement en avril 2024 du satellite géostationnaire de météorologie Goes-U (Geostationary Operational Environmental Satellite-U).

GOES-U (2,8 t au décollage) est le quatrième et dernier satellite de la série GOES-R exploitée par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique.

La mission sera confiée au lanceur lourd de SpaceX actuellement opérationnel, le Falcon Heavy.

La valeur du contrat est de 152,5 M$.

Un Falcon 9 pour Turksat 6A

Le 17 septembre, le gouvernement turc a confirmé que SpaceX effectuerait la mise à poste au premier trimestre 2023 du satellite de télécommunications Turksat 6A, le premier produit domestiquement, pour le compte de l’opérateur national Turksat.

Ce sera le troisième Turksat lancé sur Falcon 9, après Turksat 5A (lancé en janvier dernier) et 5B (attendu pour le quatrième trimestre cette année).

Pas encore de véritable concurrence

Ces nouveaux succès de SpaceX, outre un tarif probablement attractif pour Thuraya 4 NGS et Turksat 6A, sont surtout à attribuer au fait que la concurrence n’a pu aligner de lanceurs d’ores et déjà qualifiés, qui seraient disponibles aux dates demandées par les opérateurs.

En particulier, le Vulcan Centaur d’United Launch Alliance (ULA) n’effectuera pas son vol inaugural avant 2022, tout comme le futur lanceur lourd européen Ariane 6.

ULA a même retiré sa réponse à l’appel d’offre de la Nasa pour Goes-U, les 29 lanceurs qui lui restent ayant déjà tous été vendus.