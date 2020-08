Soyouz VS23 : une mission 100 % européenne

Report de 24 heures

La neuvième et dernière mission d’Arianespace en 2019 (la troisième effectuée depuis le Centre spatial guyanais avec un lanceur russe Soyouz STA / Fregat M) ne disposait que d’une fenêtre de lancement immédiate, à 5 heures 54 minutes et 20 secondes précisément, heure locale (8 h 54 UTC). Une panne de la centrale inertielle du lanceur, décelée 85 minutes avant le décollage, a ainsi interrompu un premier compte à rebours et entraîné une vidange des réservoirs. Mais le report de tir n’a duré que 24 heures, grâce à la célérité des équipes russes, et la 23e mission d’un Soyouz mis en œuvre depuis la Guyane (depuis octobre 2011) a pu débuter le 18 décembre, au milieu d’une nuit noire, miraculeusement débarrassée des pluies diluviennes de la veille, saison des pluies oblige. Cette mission complexe, avec sept réallumages de l’étage supérieur Fregat, a duré pas moins de 4 heures et 13 minutes. Elle a permis de placer sur des orbites héliosynchrones cinq charges utiles (deux principales et trois auxiliaires), pour le compte de quatre institutions européennes – « Un carton plein », s’est réjoui face à la presse Stéphane Israël, le président exécutif d’Arianespace, quelques minutes après la confirmation de ce nouveau succès. La performance demandée au lanceur pour ce vol était de 3 250 kg.

Un satellite radar italien nouvelle génération

Le premier passager était Cosmo-Skymed SG 1 (COnstellation of Satellites for the Mediterranean basin Observation Second Generation 1), le premier exemplaire de la seconde génération de satellites italiens d’observation radar à synthèse d'ouverture SAR, capables d'effectuer des observations dans toutes les conditions météorologiques et de luminosité, de jour comme de nuit, et fonctionnant en bande X à 9,6 GHz. Durant au moins sept ans, ce satellite de 2 205 kg au décollage, basé sur la plateforme Prima (utilisée pour les Sentinel 1 et 3), doit assurer la continuité des services fournis par les quatre CosmoSkyMed de première génération, construits par Thales Alenia Space et déployés entre juin 2007 et novembre 2010. Conçu pour répondre à la fois aux besoins des clients commerciaux et institutionnels, civils (tels que le programme Copernicus) ou militaires, le système se révèle populaire en Italie, notamment pour l’aide apportée aux secours après le violent séisme qui a touché la région de L’Aquila, dans le centre de la péninsule italienne, en avril 2009.

En couvrant une couverture mondiale avec des cycles de 16 jours, Cosmo-Skymed SG 1 (incliné de 97,81°) et son frère jumeau (dont le lancement était prévu cette année sur Vega, avant l’échec du vol VV15 de juillet dernier) doivent améliorer la précision, la qualité d'image et la flexibilité de service du système, y compris son segment sol. Les deux satellites ont de nouveau été assemblés et testés par Thales Alenia Space à Rome pour le compte de l’Agence spatiale italienne (ASI) et le ministère de la Défense italien, qui ont respectivement financé 65 % et 35 % du coût total, soit 100 M€. Leur contrôle est assuré par le centre de géodésie spatiale CGS de l’ASI à Matera (sud de l’Italie).

[…]

Article à (re)découvrir en téléchargeant le fichier ci-dessous.