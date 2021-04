Séoul va développer un avion de transport militaire

Un programme de 2,7 G$

Spécialisée dans les hélicoptères et les avions légers ou la production d’avions de combat sous licence, KAI examinait déjà en 2020 la possibilité de lancer son propre avion de transport de troupes, en partenariat avec des entreprises étrangères. La décision a été prise de lancer un tel projet, après concertation avec l’administration des programmes d’acquisitions de défense (DAPA). Un budget de 2,7 G$ aurait été consenti, et on estime que le programme pourrait nécessiter 7 ans, avant le premier vol de l'appareil.

Avion de transport de troupes

Comme l’a expliqué le vice-président de KAI à l’agence de presse Yonhap, sa société souhaite remplacer les avions importés par une production locale, puis, sur le long terme, exporter les avions sud-coréens. Cet avion pourrait, toujours selon le vice-président de KAI, être également utilisé pour des missions de renseignement et de patrouille maritime. KAI dispose déjà de capacités d'intégrations sur les C-130, P-3CK, et les Boeing 737 AEW&C. L'industrie israélienne très implantée sur place aurait déjà proposé ses solutions de capteurs.

Contexte tendu

La Corée du Sud emploie jusqu'à présent prés de 60 avions de transport tactique mais aussi 30 appareils multi-missions, dont des C-130H, C-130J, et CN-235. Le nouvel avion de transport coréen remplacerait donc à termes ces 90 plateformes. Rappelons qu'en 2018 Madrid avait proposé à Séoul d'échanger 6 de ses 13 A-400M sous cocon contre 50 appareils d'entrainement T-50 de KAI. Les coréens cherchant à l'époque à étendre leurs capacités de projection. Mais désormais en ciblant également les avions de mission, le projet est plus large et s'inspire de celui mené en parallèle par le Japon avec les Kawasaki C1 et C2.