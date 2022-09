Sortie de piste : le trafic reprend progressivement depuis lundi à l'aéroport de Montpellier

Le trafic aérien reprend progressivement sur l'aéroport de Montpellier depuis lundi après-midi, a annoncé la direction de l'aéroport. Le trafic était suspendu sur la plateforme montpelliéraine depuis samedi, suite à la sortie de piste d'un Boeing 737 de la compagnie de fret West Atlantic UK. Cette compagnie opère habituellement ses atterrissages chaque nuit à la même heure, mais le samedi 24 septembre à 2h36, l'avion a terminé sa course dans l'étang de Mauguio, situé en bout de piste, avec le nez en partie immergé. Les trois personnes qui étaient présentes à bord sont indemnes.

Deux grues géantes pour dégager l'avion

Pour dégager l'avion, il a fallu utiliser deux grues géantes pour le soulever, le faire pivoter, puis le tracter jusqu'aux abords d'un hangar où il restera immobilisé le temps de l'enquête, par le Bureau d'enquêtes et analyses pour la Sécurité de l'aviation civile (BEA). Il a ensuite été nécessaire d'ausculter la piste pour évaluer si l'accident n'avait pas occasionné de dommage matériel, notamment sur le revêtement.

Une centaine de vols annulés et 10 000 à 15 000 passagers affectés

Depuis samedi, une centaine de vols et entre "10 000 et 15 000 passagers" ont été affectés par la suspension d'activité consécutive à la sortie de piste, a déclaré Emmanuel Brehmer, directeur de l'aéroport. Pendant la fermeture, le groupe Air France-KLM avait choisi d'acheminer ses passagers par autocar à l'aéroport de Marseille, tandis que les autres compagnies aériennes opérant sur l'aéroport ont généralement préféré annuler leurs vols en attendant la réouverture au trafic commercial. Le coût que la suspension de deux jours et demi d'activité va avoir pour la société gestionnaire de l'aéroport n'est pas encore totalement évalué, mais elle a intervient à un mauvais moment, puisque, comme les autres aéroports régionaux, Montpellier avait été durement touché par la période de quasi-inactivité liée à la crise du Covid-19. Rappelons néanmoins que ce genre de sortie de piste, même si elle peut-être impressionnante, est relativement courante à travers le monde et ne fait généralement pas de victimes, comme c'est le cas en l'occurrence.