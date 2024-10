Sommet international IFAR 2024 : L’ONERA affirme sa position dominante au cœur des coopérations multilatérales

Aviation durable : l’ONERA au cœur de la recherche internationale

Le sommet IFAR est l’une des très rares occasions de rencontres et d’échanges de la communauté de la recherche publique aéronautique mondiale : chacun y dévoile ses axes de recherches et programmatiques et de nombreuses réunions bilatérales s’y déroulent. En termes de coopération multilatérale deux nouveaux groupes de travail ont été approuvés : un sur le MRO et un sur l’optimisation des trajectoires pour minimiser l’impact climatique, deux sujets venant compléter le panel d’activités de l’IFAR, pleinement dédié à la transformation de l’aviation.

ELECTRI-FLY

L’ONERA a été désigné leader du projet recherche ELECTRI-FLY (coopération NRC, JAXA, NLR, NASA, DLR) et d’un projet d’accélération de la certification par « digitalisation », en coordination avec le NRC canadien et lien étroit avec l’OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) : le partenariat entre l’IFAR et l’OACI, objet d’un accord signé en 2022 démarre avec ce sujet une seconde phase de travaux, confirmant l’intérêt mutuel des deux organisations internationales. ELECTRI-FLY (atmospheric ELEctricity Characterization ThRough In-Flight, littéralement "Caractérisation de l'électricité atmosphérique en vol") vise à caractériser le processus d’électrisation d’un aéronef traversant une atmosphère réelle, une étude importante en perspective de l’utilisation de nouvelles structures et matériaux composites sur les futurs aéronefs. Pour l’ONERA, le sommet IFAR a également été l’occasion d’une rencontre bilatérale sur de futures coopérations avec la NASA et de signer avec le NRC canadien un accord de coopération sur les techniques de mesure optique pour la caractérisation des traînées de condensation dans le cas des SAF (Sustainable Aviation Fuels).

Un franc succès

« Ce premier sommet sous la présidence française de l’ONERA a été un franc succès et l’occasion d’échanges riches et fructueux », a commenté Bruno Sainjon, PDG de l’ONERA. « Premier sommet de l’IFAR en Asie du Sud-Est, cette édition 2024 confirme l’importance et le positionnement de l’ONERA dans la recherche aéronautique mondiale, au cœur de toutes les stratégies des Instituts de recherches d’États. Alors que l’aviation va connaître une période de profonde transformation, la communauté aéronautique scientifique mondiale est pleinement mobilisée à réussir le virage de sa durabilité. Ce sommet, sous la présidence de l’ONERA, en est la preuve. »