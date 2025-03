Solutions mécaniques et magnétiques : TE2M – API2M monte en cadence

Offre globale

PME implantée à Brest, TE2M – API2M participe pleinement à l’effort demandé par les grands donneurs d’ordres pour augmenter les cadences de production. Se présentant comme le leader européen en équipements d’aimantation et en systèmes d’actionneurs magnétiques, la société voit son carnet de commandes s’étoffer. Elle bénéficie, en effet, de l’augmentation des volumes de vannes à clapet électromagnétique équipant les masques à oxygène des pilotes d’avions civils. Cette production a doublé aujourd’hui depuis la crise Covid.

C’est un même mouvement d’augmentation des cadences qui prévaut dans le militaire. Là, ce sont des structures qui sont fournies pour MBDA. À cela s’ajoute la production continue depuis l’origine du programme de structures de tôlerie pour l’Airbus A400M.

Besoins d'usinage spécifiques en faveur de MBDA

La production dans le secteur de la Défense va encore s’étoffer pour des besoins d’usinage spécifiques en faveur de MDBA. Le missilier, ainsi que d’autres clients, apprécient l’offre globale que propose TE2M – API2M (4,4 M€ de chiffre d’affaires, 42 personnes). L’entreprise assure tout à la fois : la gestion complète de dossier industriels en co-traitance, les approvisionnements, l’usinage CN 5 et 4 axes (jusqu’à 1 000 X 1 000 X 850 mm), le tournage CN 5 axes, la chaudronnerie, le montage – assemblage par rivetage et collage, le traitement de surface, la finition peinture – sérigraphie – enrobage, l’intégration et l’expertise technique. Au sein de son bâtiment basé sur la zone portuaire de Brest et couvrant une surface de 5 500 m², elle dispose de moyens industriels conséquents pour la production de prototypes et de petites et moyennes séries.

S’agissant du secteur mécanique-fraisage, ses moyens reposent sur deux centres d’usinage 5 axes, deux autres 4 axes et deux 3 axes. Le secteur mécanique – tournage dispose, pour sa part, d’un centre de tournage CN 5 axes, de deux tours CN 3 axes / 2 axes, d’un tour par apprentissage et également de deux tours conventionnels dont un à pince et de rectifieuses (cylindriques et planes).

Pour le traitement de surface, l’entreprise s’appuie sur un îlot de traitement de 460 m². Pour les besoins en traitement de surface sur métaux Surtec 650, la capacité des bains peut aller jusqu’à 2,60 X 0,8 X 1,70 m. Les autres bains concernent la passivation inox et l’anodisation sulfurique. Ces prestations de traitement de surface peuvent également s’ouvrir à des besoins de sous-traitance externe.

Elément clé de l’offre globale précitée, le secteur finition – peinture se compose d’une cabine de peinture, d’étuves, d’une cloche à vide, d’un local de sérigraphie et de postes d’épargnes avant opérations de traitement et de peinture. Pour la peinture liquide sur aluminium / acier / composites, les procédés respectent la qualification Thales. Enfin, la société dispose, notamment, dans sa section Métrologie de moyens de mesure nécessaires au contrôle en 3 dimensions : colonnes et bras FARO.

Investissements conséquents pour 2025

À ces moyens existants viennent actuellement s’en ajouter d’autres. TE2M – API2M s’est, en effet, doté en début d’année 2025 d’un nouveau centre d’usinage automatique 5 axes avec palettisation. « Destiné à devenir opérationnel à la fin du premier semestre 2025 et à l’issue d’un investissement de 300 000 €, ce nouvel équipement nous permettra de réaliser des volumes de pièces aéronautiques dédiées grandes dimensions et en série. Nous complétons en ce moment nos investissements avec l’achat d’un tour CN automatique 4 axes pour augmenter notre capacité de production. Son coût sera de 300 000 euros. Enfin, nous réaliserons l’acquisition de nouveaux moyens informatiques serveurs et outils de GPAO pour 150 000 euros », indique Cécile Dragon, directrice générale de TE2M – API2M.

Avant d’ajouter que « nous souhaitons compléter nos effectifs d’au moins une demi-douzaine de personnes. Nous recherchons actuellement des fraiseurs, des tourneurs expérimentés, un ingénieur production et des techniciens en électronique. Nous faisons face, toutefois, dans ce processus sur le plan des ressources humaines à la concurrence d’entreprises de plus grande taille présentes sur le territoire breton ».

Retour au plan de charge de 2019

Pour retrouver l’année prochaine le plan de charge qui était le sien en 2019, TE2M – API2M peut compter sur la nouvelle visibilité que lui apporte la certification EN9100, celle-ci lui ayant été délivrée en janvier 2024. « Cela peut nous amener de nouveaux clients en recherche de savoir-faire de fournisseurs experts dans la conception et la réalisation de structures mécano-soudées ou d’ensembles mécaniques complets. Nous sommes, en effet, en cours de qualification soudure sur des pièces mécaniques en aluminium et inox pour l’aéronautique. Cela peut également conforter nos clients actuels à nous confier de nouveaux projets plus complexes », explique la dirigeante.

Au-delà de son savoir-faire dans la conception et la fabrication d’ensembles mécaniques, la société peut aussi s’appuyer sur sa capacité à livrer à l’heure. Ses performances OTD (On Time Delivery) sont au rendez-vous et satisfont pleinement l’ensemble de sa clientèle, ses taux de service et de qualité s’établissant au-dessus de 98%.

Forte de tous ces développements, la PME bretonne n’envisage pas, à ce stade, de réaliser des opérations de croissance externe mais plutôt de développer son offre de prestations de systèmes de mécanique magnétique. D’ailleurs, elle se trouve en position de leader exclusif sur le territoire français sur ce métier de niche qu’est le magnétisme.

Enfin, réalisant déjà 30% de son chiffre d’affaires à l’export, TE2M – API2M continuera d’accompagner ses clients à l’international sur ses produits propres.