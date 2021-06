Sofins 2021 : Airbus montre son NH90 idéal pour les Forces Spéciales

NH90 : Airbus Helicopters a mis tout ce qu'il a de dispo en rayon

C’est un des objets qui attire le plus les délégations au Salon Sofins qui a ouvert ses portes ce 29 juin au Camp de Souges en Gironde : la maquette à l’échelle 1 du NH90 standard 2 qui a manifestement plus d’une corde à son arc. Airbus Helicopters y a mis manifestement tout ce qu’il a de disponible en rayon, même si cela dépasse et de loin ce qui est actuellement prévu pour la France, client de lancement (avec 10 appareils destinés au 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales, dont 6 à livrer avant 2025).

Sofins 2021 : une quarantaine de délégations

C’est aussi une opération coup de poing commerciale d’Airbus Helicopters qui n’avait jamais été aussi présent au Sofins. « C’est l’endroit parfait pour présenter nos réflexions », explique le général Patrick Brethous, conseiller militaire du président d’Airbus Helicopters, Bruno Even. Patrick Brethous a commandé les forces spéciales Terre, l’opération Barkhane, et il ne manque donc pas d’anecdotes et d’idées pour répondre aux délégations qui vont se succéder pendant les trois jours de l’exposition. Une quarantaine de délégations sont annoncées par l’organisateur, le Cercle de l’Arbalète.

Large palette d'optionnels

Airbus Helicopters présente une très large variété d’optionnels, comme des pylônes d'emports d'armement manifestement inspirés du HForce, mais aussi des points pour les systèmes d'aérocordage. Une nouvelle forme de rampe, repliable en deux parties de chaque côte de l’arrière de la soute, permet de créer un de ces points. Un rail central placé sous la boîte de transmissions principale accueille aussi jusqu’à 12 cordes de rappel simultanément. Deux supports pour cordes lisses (plus courtes que le rappel, mais permettant plus de port de charge) sont également prévus de chaque côté de l’appareil.

Fenêtres grande taille dispo à l'arrière de la soute

La maquette comporte aussi une perche de ravitaillement en vol, un puits central (pour l’instant de taille assez réduit), pour permettre de déployer une grappe (qui extrait d’un coup une dizaine d’opérateurs), une nacelle d’extraction ou une corde lisse. Un crochet de sling est aussi proposé en alternative de ce puits. Des fenêtres de grande taille sont désormais disponibles à l’arrière de la soute pour mettre en œuvre de l’armement (mitrailleuses MAG-58 ou miniguns de 7,62 mm) et libérer les portes principales. Les fenêtres seront coulissantes, ou totalement amovibles.