Sodern optimise son viseur stellaire diurne

Une solution innovante et souveraine

L’équipementier francilien Sodern, spécialiste mondial des viseurs d’étoiles, avait dévoilé lors du Salon du Bourget 2023 son premier viseur stellaire endoatmosphérique – après une démonstration effectuée pour Air & Cosmos en avant-première dans les locaux de la PME à Limeil-Brévannes, dans le Val- de-Marne.

Ce nouvel outil, couplé à une centrale inertielle, offre une nouvelle solution de géolocalisation embarquée souveraine et haute performance, fonctionnant de jour comme de nuit, non brouillable ni leurrable, et non détectable.

Une version dédiée aux applications sol

À l’occasion du Salon mondial de la défense et de la sécurité Eurosatory, Sodern présente une version optimisée pour les applications sol, pour les porteurs au sol comme les véhicules.

« Nous continuons d’améliorer et de développer notre solution de visée diurne afin de l’adapter à la diversité des porteurs terrestres, maritimes ou aéroportés, explique Fabien Robert, directeur du développement et du commerce. Cette solution présente en effet de nombreux avantages de par sa compacité croissante pour un grand nombre d’usages. Le contexte actuel nous pousse à identifier régulièrement de nouveaux modes d’applications. Nous sommes en bonne voie pour proposer un produit à la vente en 2025. »

Rendez-vous du 17 au 21 juin sur le stand D119, dans le Hall 6 du Parc des expositions de Paris Nord Villepinte.