Première démonstration grand public du viseur diurne de Sodern

Un nouveau produit au catalogue

Sodern, spécialiste mondial des viseurs d’étoiles, sera présent sur le Salon du Bourget, du 19 au 25 juin.

Il présentera évidemment ses produits pour satellites : caméras, viseurs d’étoiles « classiques » Hydra et Horus, et viseur Auriga développé pour le New Space et disponible sur étagère.

Mais l’équipementier francilien effectuera également la première démonstration publique de son dernier produit, développé depuis 2016 par Safran Electronics & Defense et testé pour la première fois en vol fin 2020 : le viseur d’étoiles diurne, capable de fonctionner en plein jour et de retrouver sa position, malgré le Soleil et au travers de l’atmosphère.

De nombreuses applications

Le produit a aujourd’hui beaucoup évolué, permettant à Sodern d’envisager de multiples applications commerciales, duales ou civiles : positionnement de secours en cas de défaillance ou de tentative de brouillage des signaux GNSS, pour avions de combat ou gouvernementaux, drones, ballons, véhicules blindés terrestres, patrouilles maritimes, navires de guerre, sous-marins (en surface), avions de ligne dans un second temps…

Le 31 mai dernier, Air & Cosmos a pu assister en avant-première à une démonstration bluffante en pleine journée (à midi, sous un Soleil éclatant), à Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne, où l’entreprise est implantée.

A découvrir à votre tour sur le statique du salon du Bourget, en zone B3, aussi bien lors des journées professionnelles que lors des journées grand public.