Sodern fait évoluer son viseur d’étoiles vedette

Succès industriel

Le produit phare Auriga de l’équipementier francilien Sodern (leader mondial des viseurs d’étoiles) constitue un véritable succès industriel, avec plus de 1 000 pièces actuellement sur orbite (sur les satellites de la constellation OneWeb, des satellites de connectivité, des satellites d’observation de la Terre et de nombreux cubesats) et un taux de succès des missions de 100%.

Fabien Robert, directeur Ventes & Marketing chez Sodern, s’en félicite : « Auriga a révolutionné le marché des viseurs d’étoiles tant par son design extrêmement compact et son prix bien inférieur à un viseur traditionnel que par son délai de fabrication de seulement quelques heures. Auriga s’est imposé comme une nouvelle norme sur le marché des viseurs d’étoiles. Développé initialement pour OneWeb, plus de cinquante clients nous font aujourd’hui confiance. »

Évolution du produit

S’adressant au marché des petits satellites de moins de 500 kg et les projets du New Space à partir de 6U, Sodern lance la commercialisation d’une version améliorée d'Auriga et d’un baffle 26° (en plus du baffle de 35°).

La nouvelle version bénéficie d’une optique améliorée et d’un boîtier épaissi, plus résistant aux radiations.

Ces évolutions garantissent une durée de vie supérieure à 15 ans sur orbite géostationnaire, et 10 ans sur orbite basse (400-1 200 km).

Performances et disponibilité

Le viseur d’étoiles Auriga, avec ses composants standardisés, est conçu pour satisfaire les objectifs de réduction de coût tout en maintenant un excellent niveau de performances techniques et de fiabilité : il permet une acquisition d’environ 3 secondes pour une précision de 5 arc secondes.

Son volume réduit (66 x 59 x 94 mm) et sa masse minime (225 g) en font le viseur d’étoiles le plus compact de sa catégorie.

Son industrialisation extrêmement poussée permet à Sodern de garantir un délai de livraison particulièrement court avec en permanence plusieurs centaines d’exemplaires disponibles sur étagère : pour des quantités inférieures ou égales à 50 pièces, les viseurs Auriga sont disponibles sous deux mois après commande.

Fait rare dans l’industrie spatiale, les tarifs sont désormais affichés en ligne et un configurateur est disponible : pour une tête optique seule incluant le logiciel, le prix HT de départ est de 49 000 €, et à partir de 45 000 € pour l’unité électronique selon la configuration requise.

Pour mémoire, Sodern présentera en juin prochain son viseur d’étoiles diurne, dans le cadre du Salon du Bourget 2023.