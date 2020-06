Sodern et Safran E&D, précurseurs de la visée stellaire diurne

Une véritable rupture technologique

Dans la perspective d’améliorer la résilience de nombreux systèmes d’armes, la Direction Générale de l’Armement (DGA) et de l’Agence d’innovation de défense (IAD) ont demandé à Sodern et Safran Electronics & Defense de mettre au point un démonstrateur de visée stellaire capable de fonctionner sur avion, de jour et au travers de l’atmosphère.

L’objectif est de disposer d’un système autonome et fiable, totalement indépendant des systèmes de positionnement par satellite GNSS (GPS, Galileo et autres), qui peuvent être victimes de brouillage et de leurres, en particulier sur les théâtres d’opérations militaires.

Le dispositif de positionnement par visée stellaire diurne proposé permet de voir et d’identifier les étoiles en dépit de la lumière du Soleil, et d’en déduire une localisation précise.

Cette innovation visiblement inédite – jusqu’à présent, les viseurs stellaires n’étaient efficaces que la nuit – repose sur un viseur et un logiciel développés par Sodern, couplés à une centrale inertielle haute précision fournie par Safran, soit un système intégré totalement « made in France ».

Bientôt une nouvelle gamme de produits ?

Le démonstrateur fonctionne d’ores et déjà au sol par beau temps (mais pas à travers les nuages).

Des essais progressifs dans la difficulté ont été menés au printemps 2019 depuis le sommet du Pic du Midi de Bigorre, dans les Pyrénées, puis fin 2019 sur le toit d’un bâtiment de Sodern, dans le Val-de-Marne.

Une campagne d’essais en vol doit avoir lieu à l’automne prochain, avec le concours de DGA Essais en vol.

Sodern se montre aujourd’hui extrêmement optimiste sur cette technologie potentiellement duale et économiquement intéressante pour tous. L’espoir est de monter le produit à maturité et de pouvoir le proposer à terme sur le marché civil.