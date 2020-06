SMBC Aviation Capital prêt pour la reprise

La demande pour l'avion est de retour

"La reprise du trafic aérien mondial va encore prendre un certain temps mais il y a des signes évidents que les voyageurs ont repris le chemin des avions", indique Peter Barrett, directeur général du loueur SMBC Aviation Capital, au "Financial Times". SMBC Aviation Capital a plus de 720 avions en portefeuille et le loueur est contrôlé par un consortium réunissant la Sumitomo Mitsui Banking Corp., la Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Corp. et la Sumitomo Corp. "Le transport aérien mondial a connu son point le plus bas le 21 avril dernier. Depuis, le nombre de vols commerciaux a progressé de 30 %", ajoute-t-il.

Du mieux d'ici le printemps 2021

La majorité des clients de SMBC Aviation Capital a demandé des reports de paiements de loyers sur des périodes allant d'un mois à trois mois. Mais, Peter Barrett estime que "beaucoup d'entre eux retrouveront, d'ici le printemps 2021, des niveaux de liquidités raisonnables et seront donc en mesure de faire face à leurs obligations". Solidement soutenu par ses actionnaires, SMBC Aviation Capital, qui a clôturé son exercice fiscal 2019-2020 le 31 mars dernier, dispose de 6 Md$ de trésorerie et a peu de dettes arrivant à maturité (à rembourser/ndlr) sur le court terme. Le loueur estime donc être en capacité de surmonter la crise actuelle.

Du leaseback

Cette dernière pourrait même être l'occasion pour SMBC Aviation Capital d'augmenter ses parts de marché face à ses quatre principaux concurrents en "rachetant aux compagnies aériennes une partie de leurs avions", par le biais d'opérations de leaseback ou cession-bail qui permettent aux propriétaires des appareils de générer des liquidités en les vendant tout en continuant à les exploiter en location sur une longue durée.