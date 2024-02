SM-3 Block IIA : interception d'un missile balistique largué depuis un C-17A Globemaster III

Tir d'essai à Hawaï

Le 8 février dernier, la Marine américaine (US Navy) et l'Agence de Défense Antimissile (Missile Defense Agency) ont effectué un test antimissile en conditions réelles. L'essai, dénommé Flight Test Other 23 (FTO-23), a été effectué en deux phases. Il y a tout d'abord eu la recherche, l'analyse, l'identification et le suivi d'une menace balistique par les différents