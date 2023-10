Slinger : un système anti-drone pour les 4x4 ukrainiens

Le drone a pris une place prépondérante dans l'invasion russe de l'Ukraine et tout particulièrement les drones suicides. Russes et ukrainiens utilisent toutes sortes de variétés de drones modifiés ou spécialement conçu pour s'écraser sur une cible déterminée ou non. Seul moyen sûr et efficace de se défendre face à cette menace, c'est la destruction pure et simple des drones ennemis. Seul problème pour les Ukrainiens : le coût de cette destruction. Les Forces armées ukrainiennes disposent de systèmes antiaériens lance-missiles de tous types, en ce compris des systèmes modernes ou de dernières générations. Mais le revers de la médaille, c'est le coût du ou des missiles tirés contre un drone qui ne dépasse pas les 20.000 dollars !

Le retour du canon en sol-air ?

L'utilisation des drones à grande échelle démontre le besoin de détenir des systèmes antiaériens lance-missiles contre les menaces classiques (avions, hélicoptères, missiles, grands drones) mais aussi des systèmes adaptés pour des menaces plus petites mais tout aussi destructrice. Les Forces armées ukrainiennes ont alors démontré que de bon vieux systèmes antiaérien Flakpanzer Gepard (vidéo ci-dessous) sont extrêmement efficaces contre des drones ou encore des missiles. Ils seront bientôt rejoints par de bien plus modernes Skynex allemands et désormais Slinger australiens. A voir donc si les Forces armées vont se transformer afin d'acquérir non plus des systèmes lance-missiles courte portée anti-drones mais bien des canons ou des systèmes mixtes canons/missiles ?