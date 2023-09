L'US Army reçoit ses premiers systèmes antiaériens mobiles équipés de laser

La toute première batterie antiaérienne à énergie dirigée de l'US Army, avec ses quatre véhicules DE M-SHORAD Guardian. © US Army Fermer

Première pour l'US Army Le 21 septembre, un communiqué de l'Armée de terre américaine (US Army) confirmait que les premiers systèmes de défense aérienne à énergie dirigée Guardian ont été livré à l'US Army. Au total, le 4ème bataillon du 60ème régiment d'artillerie de défense aérienne (4-60th ADAR) a reçu quatre DE M-SHORAD ou Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense, baptisé Guardian par l'US Army. Depuis près d'un an, cette unité récemment réactivée en mars 2022 s'entraine à la maitrise de ces nouveaux systèmes : conduite de véhicules simulant le poids, la taille et la puissance du Guardian, utilisation de simulateurs pour l'entrainement face à divers scénarios d'attaque,... Un an plus tard, des personnels de l'unité étaient présents au centre d'essai de Yuma Proving Ground (Arizona, États-Unis) pour apercevoir une démonstration de tir réel d'un prototype de DE M-SHORAD. Le lieutenant-colonel Alex Corby, ancien commandant du 4-60th bataillon ADAR, soulignait l'importance du moment pour l'US Army et la batterie Delta du 4-60th ADAR : "Aujourd'hui, la batterie Delta inscrit son nom dans les annales de l'histoire militaire en tant que toute première unité tactique à énergie dirigée de l'Armée."

ED M-SHORAD Guardian Concrètement, il s'agit d'un véhicule blindé d'infanterie Stryker (8x8) transportant un laser de la classe des 50 kilowatts. Le 26 septembre 2022 , Damon Templet, faisant partie des équipes de recherche de ce nouveau système, donnait déjà des informations sur l'ED M-SHORAD : "En termes simples, nous avons un système thermique et électrique embarqué qui dissipe la chaleur et recharge les batteries du système. Le laser est tiré à partir de batteries. Le faisceau sort d'un directeur de faisceau monté sur le toit. Si vous avez grandi avec 'Star Wars', c'est un peu décevant d'apprendre que le faisceau ne fait aucun bruit et n'est pas visible à l’œil nu. Un système de suivi place le faisceau laser sur une cible et ensuite, le point de visée optimal est maintenu jusqu'à ce la piste [la cible] est neutralisée." En ce qui concerne les avantages, Templet précisait aussi que l'ED M-SHORAD n'a pas besoin d'une remorque ou d'un véhicule de support. Autre avantage, et pas des moindres, le coût : "Il coûte environ un gallon de diesel [3,79 litres] pour détruire un UAS [système aérien sans pilote] avec un système à énergie dirigée. Comparez à ça le tir d'un coûteux missile contre un drone à 2.000 $." Cet avantage à de nombreuses conséquences : la logistique est allégée car la munition en question est illimitée tant que le véhicule dispose de carburant. Il ne faut plus de véhicules transportant des munitions supplémentaires ou encore des dépôts logistiques qui pourraient être la cible de munitions ennemies. Sur le toit du véhicule, il est possible d'apercevoir un radar multi-missions AESA Ku270 (360°, portée de huit kilomètres), un système électro-optique (jour/infrarouge) d'acquisition et de suivi de la cible et enfin, de la boule contenant le directeur de faisceau (le système laser provient de Raytheon). Ce système antiaérien a été conçu afin de détruire les drones (catégorie 1 à 3), les hélicoptères. Il peut aussi servir de système C-RAM (anti-roquettes, obus d'artillerie et de mortiers).

Systèmes visibles sur le toit du système antiaérien à énergie dirigée Guardian : (de g. à dr.) radar AESA, systèmes électro-optiques et le directeur de faisceau. © US Army

Une montée en puissance rapide et diversifiée Le Guardian et son laser de 50 kW ne représentent que la partie émergée de l'iceberg car l'US Army compte détenir une large variété de systèmes à énergie dirigée et ce, assez rapidement. Ainsi, en plus du Guardian, quatre prototypes du Indirect Fire Protection Capability-High Energy Laser doivent être livrés à l'US Army pour la fin de l'année 2024. Baptisé Valkyrie, ce système antiaérien est donc bien plus puissant que le Guardian et peut donc détruire un spectre de cibles élargi : Drones de catégorie 1 à 3

Hélicoptères

Système C-RAM

Missiles de croisière

Avions

Représentation du Valkyrie, un camion de transport lourd équipé d'un laser antiaérien, anti-missile et C-RAM. © US Army