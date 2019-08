SkyWest renforce ses relations avec Embraer et Delta

Embraer divulgue finalement l’un de ses clients anonymes du deuxième trimestre : Skywest, Inc. La holding américaine a signé une commande ferme de sept nouveaux E175. Les biréacteurs seront configurés en deux classes et pourront accueillir 70 passagers. Embraer livrera ses E175 à partir de la fin de l’année 2019 jusqu'à mi-2020. « Avec ces sept appareils, SkyWest a acheté plus de cent-soixante E175 depuis 2013. Cela afin d’accroître son vaste parc d’appareils Embraer », a déclaré Charlie Hillis, vice-président du département Ventes & Marketing pour le secteur Amérique du Nord chez Embraer Commercial Aviation.

Ce ne sont pas les seuls E175 à rejoindre la flotte de SkyWest. La holding américaine opérera non seulement ces sept appareils pour le compte de Delta mais également six autres du même type. En effet, la filiale de SkyWest, Inc., SkyWest Airlines, fait partie d’un accord de partage de code avec Delta Air Lines. Les six avions sont inclus dans un contrat sur plusieurs années qui devrait débuter à partir de 2020. Ils sont financés par Delta et proviendront d'un opérateur régional sortant du groupe Delta Connection. Dans le cadre de l’initiative de Delta visant à réduire le nombre d’opérateurs de Delta Connection, SkyWest prétend vouloir « devenir l’une des trois compagnies du groupe Delta Connection et le principal opérateur régional de Delta dans plusieurs villes de l’ouest des États-Unis d’ici à la mi-2020, notamment Los Angeles, Salt Lake City et Seattle. »

Le PDG de SkyWest, Chip Childs, s’est exprimé quant à ces accords : « Nous sommes ravis de renforcer davantage notre partenariat avec Delta avec l’ajout de ces avions à configurés en deux classes. Nous pensons que la mise en place de ces appareils dans les hubs occidentaux nous permettra d'améliorer notre efficacité et nos produits de manière globale. » Il ajoute, en décrivant la relation entre Embraer et SkyWest : « Avoir un partenaire de longue date comme Embraer, qui nous comprend et comprend notre entreprise, nous a permis d’améliorer la composition de notre flotte et d’assurer efficacité et agilité pour notre réseau. Les E175 continuent de fonctionner parfaitement et constituent une partie importante de notre flotte grandissante. »

À noter que SkyWest a annulé sa commande pour 2021 de trois nouveaux appareils E175 qui devaient être utilisés par Alaska Airlines.