SkyReal rejoint le Gifas

Numérisation de la supply chain aéro

Le Gifas vient d'enregistrer un nouvel adhérent : SkyReal, un éditeur de logiciel spécialisé dans la réalité virtuelle, vient en effet d'intégrer le Comité Aéro-PME du syndicat professionnel de la filière aérospatiale. Une démarche qui s'inscrit dans le plan de soutien du gouvernement prévoyant une enveloppe de 320 M€ pour accélérer la modernisation de la supply-chain. Les solutions développées par SkyReal, dont l'équipe est composée d'ingénieurs et de spécialistes passés par Airbus Group Innovations, ont déjà été adoptées par Airbus, ArianeGroup, Airbus Helicopters et Stelia. Il s'agit désormais de proposer aux adhérents du Comité Aéro-PME du Gifas des dispositifs adaptés à leurs besoins par le biais d'une solution standard.

Prototype ultraréaliste

"L'usage de la technologie de réalité virtuelle en casque et CAVE permet une simulation immersive offrant des interactions naturelles et difficiles à reproduire dans les environnements de CAO (conception assistée par ordinateur)", souligne SkyReal qui poursuit : "grâce à cette innovation technologique, les possibilités d'applications industrielles sont multiples pour les membres du GIFAS : usinage, production, essais et maquettes numériques des avions commerciaux, conception d'un hélicoptère... Cette solution permet d'anticiper les problèmes aux différentes étapes de développement d'un projet, et ce jusqu'à la plus petite erreur, tout en réduisant les coûts et le temps passé".