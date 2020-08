SkyGuardian : signature du contrat belge

Foreign Military Sale.

Alors que le département d'Etat américain avait approuvé le 26 mars 2019 la vente de quatre drones SkyGuardian à la Belgique, le 20 août dernier, General Atomics a annoncé avoir signé une FMS avec l'US Air Force, visant à officialiser ce contrat. Déjà le 14 août dernier, le département à la défense annonçait notifier à GA-ASI un contrat de plus de 188 M$ pour la production de quatre MQ-9B SkyGuardian à destination de la Belgique. Le contrat inclut également deux stations de contrôle, les pièces de rechange et le soutien. Il comprend bien évidemment les capteurs de l'appareil, à savoir un senseur electro-optique et infrarouge, ainsi qu'un capteur « SAR/GMTI » (synthetic aperture radar / ground moving target indication) de surveillance.



Calendrier.

Le DoD américain a également précisé l'échéance. C'est ainsi que la production des quatre systèmes devrait être achevée d'ici le 31 mars 2024. La première livraison devrait toutefois avoir lieu en amont, et ce dès 2023, a indiqué General Atomics.



Marché européen.

Avec la signature de cette FMS, GA-ASI continue de séduire le marché européen et « de soutenir l'alliance de l'OTAN », a déclaré Linden Blue, PDG de GA-ASI. Le SkyGuardian a également été sélectionné par le Royaume-Uni, à travers le programme Protector, et l'entreprise américaine se positionne afin de remporter de nouveaux marchés en Europe. Pour cela, General Atomics dispose d'une approche visant à intégrer les entreprises nationales dans la production de l'appareil. C'est ainsi que 18 entreprises belges ont été sélectionnées afin de présenter leurs capacités à GA-ASI, qui décidera par la suite lesquelles pourront soutenir le développement du MQ-9B belge.