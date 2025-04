SkyDrive organise un vol de démonstration de son ADAVe SD-05

SkyDrive fait voler son SD-05

Le prototype d'aéronef japonais ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique ou eVTOL en anglais) SD-05 à trois places de SkyDrive a volé pour la première fois au cours d'un événement médiatique en amont de l'exposition universelle 2025 à Osaka, Japon, le 9 avril. Pendant le vol, qui a duré environ quatre minutes, l'aéronef piloté à distance et hautement automatisé a atteint une altitude de 5 mètres. L'aéronef se caractérise par sa motorisation, laquelle repose sur 12 moteurs entraînant le même nombre de rotors et sa masse, laquelle est de 1,4 t. La cellule est réalisée en matériaux composites et alliages.

Piloté à distance et hautement automatisé

Dans la logique qui avait été établie, des vols commerciaux en taxi aérien pour les visiteurs de l'exposition universelle auraient dû être proposés. Malheureusement, aucune des constructeurs d'ADAVe participants n'a pu certifier son aéronef à temps, ainsi seuls les vols de démonstration sans passagers ont été approuvés. La société a commencé à tester des prototypes d'ADAVe en 2014 avant de se constituer officiellement sous forme d'une société en 2018. En 2019, SkyDrive est devenue la première entreprise à faire voler un ADAVe avec équipage au Japon.

La base de certification confirmée

À partir de 2025, SkyDrive a commencé à travailler avec les autorités de l'aviation civile au Japon et aux États-Unis pour obtenir la certification de SkyDrive, le premier produit commercial ADAVe de l'entreprise. SkyDrive a commencé la production de son aéronef en mars 2024 dans une usine appartenant à Suzuki Motor Corporation, le partenaire de production officiel de SkyDrive. SkyDrive a son siège à Toyota, dans la préfecture d'Aichi, et est dirigée par le PDG Tomohiro Fukuzawa, ingénieur et entrepreneur. Le Bureau japonais de l'aviation civile (JCAB) a confirmé la base de certification de l'aéronef SD-05 en février 2025. Pour le moment, le prototype dispose d'une autonomie de 15 km, que le constructeur espère augmenter avec des batteries de nouvelle génération, qui devraient permettre d'atteindre 30 à 40 km. Sa vitesse de croisière annoncée est de 100km/h (54KIAS).

Une avionique française à bord

Cerise sur le gâteau, l'aéronef japonais est équipé d'une avionique française, en l’occurrence FlytRise conçu et produit par Thales. "Conçu pour les vols intra-urbains, SkyDrive nécessite des solutions de commandes de vol qui garantissent la sécurité de sa trajectoire de vol au-dessus des zones habitées. Le système de commandes de vol est l'un des éléments critiques de l'avion, essentiel à la sécurité du vol car il calcule et ajuste la position des surfaces de contrôle de l'aéronef et gère la poussée des moteurs", commente Thales, qui ajoute que le système est spécifiquement adapté aux exigences des aéronefs sans pilote : capacité d’autonomie, de légèreté et de compacité.