SKY express prend six ATR 72-600

Six ATR 72-600 avant la fin 2021

L'ATR 72-600 vient d'inscrire un nouveau client à son portefeuille. Il s'agit de la compagnie aérienne grecque SKY express créée en 2005 par le groupe IOGR, fondé et détenu par Ioannis Grylos. SKY express a commandé ferme six exemplaires dont le premier lui a été livré le 30 juin dernier. La compagnie aérienne connaît bien la famille ATR puisqu'elle exploite déjà une dizaine d'ATR 72-500 et ATR 42-500. Le transporteur est manifestement pressé de moderniser son parc de turbopropulseurs puisque tous les six ATR 72-600 lui seront livrés d'ici à la fin de 2021.

Vers les 30 livraisons pour ATR

Avec le calendrier de livraisons de SKY Express et celles réalisées pour FedEx Express, ATR devrait être en situation de livrer 30 appareils en 2021. Ce qui est conséquent, vu le contexte de crise que connaît le transport aérien mondial en raison de la pandémie de Covid-19.

Deuxième client pour l'ATR 72-600F ?

L'autre bonne surprise pour cette année 2021 pourrait bien être aussi l'arrivée d'un deuxième client pour la version cargo de l'ATR 72-600, l'ATR 72-600F et dont le client de lancement est FedEx Express qui en a commandé ferme 30 exemplaires.