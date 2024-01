SKY Express prend deux nouveaux ATR 72-600 via Abelo

La compagnie aérienne grecque SKY Express a conclu deux contrats de location auprès de l'irlandais Abelo, portant sur la livraison de deux ATR 72-600. Les deux appareils sont issus d'une commande que le loueur irlandais a passé auprès d'ATR pour trente appareils. Ayant début ses activités en 2002, Abelo a lancé une commande de 10 ATR 72-600 et 10 ATR 42-600S ("STOL : Short Take Off and Landing", les versions d'avions qui peuvent décoller et atterrir sur des pistes beaucoup plus courtes que les versions classiques), qui a été confirmée avec un rajout pour 10 ATR 72-600 supplémentaires. Abelo est d'ailleurs le client de lancement de la version STOL de l'ATR 42. Le premier appareil ATR 72-600 a déjà été livré à SKY Express le 15 janvier 2024, et le deuxième devrait arriver en flotte en mars prochain.

14 ATR dans la flotte de SKY Express

« Nous sommes ravis de poursuivre le renouvellement de notre flotte ainsi que le partenariat en cours entre SKY express et Abelo. Cette mise à niveau introduit deux nouveaux avions ATR72-600 dans notre flotte de pointe, complétant ceux précédemment annoncés début 2024. Notre flotte comprendra désormais 14 ATR, dont 10 sont des modèles ATR72-600, flambant neufs. Cette expansion reflète notre confiance dans la croissance durable du marché régional grec dans les années à venir et souligne notre engagement à réduire notre empreinte environnementale. Nos efforts pour standardiser notre flotte sont évidents, car nous nous efforçons d'offrir à nos clients la meilleure expérience possible tout en atteignant nos objectifs ambitieux de décarbonation. Les résultats positifs de nos décisions stratégiques sont sur le point de générer des avantages significatifs pour nos passagers, l'équipe SKY express, nos partenaires et toutes nos parties prenantes », a commenté le capitaine Konstantinos Iliakis, PDG de SKY express.