SKY express entame la modernisation de sa flotte avec un ATR 72-600

L'ATR 72-600 va bientôt débarquer pour la première fois en Grèce. Le constructeur et la compagnie SKY express ont en effet annoncé que cette dernière allait prendre livraison d'un premier ATR 72-600 pour commencer à moderniser sa flotte existante d'une dizaine d'ATR plus anciens (ATR 72-500 et ATR 42-500). L'avion devrait arriver en flotte un peu plus tard dans le mois.

Accéder à des pistes difficiles

"Nous sommes ravis d'intégrer l'ATR 72-600 à notre flotte. Dans le contexte actuel, il est plus important que jamais de pouvoir offrir à nos passagers des solutions efficaces et flexibles avec les meilleures normes de confort et de sécurité possibles. Chez SKY express, nous nous sommes engagés à contribuer à la réduction des émissions de CO2 et l'ATR 72-600 s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. Les ATR sont parfaitement adaptés à la desserte des îles grâce à leur capacités à décoller et atterrir sur des pistes inaccessibles à d'autres appareils, ce qui est vital pour les opérations régionales dans un pays comme la Grèce", explique Theodoros Krokidas, président du conseil d'administration de SKY express.

SKY express, créée en 2005, exploite en Grèce un total de 34 destinations et six destinations à l'international (Larnaca, Bruxelles, Hambourg, Paris, Lyon et Nantes), grâce à 6 Airbus A320neo. La compagnie dispose aussi d'un accord de partage des codes avec Air France-KLM.