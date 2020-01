Sixième cluster d'innovation pour la DGA

Le 19 décembre dernier, la DGA a lancé le cluster CI-AILE, « sur son centre d'expertise et d'essais Techniques aéronautiques », situé près de Toulouse, a ra annoncé le Ministère des Armées. Venant s'ajouter à une liste de cinq clusters d'ores et déjà lancés sur l'année 2019, CI-AILE vise à faire émerger des innovations dans le domaine de la mobilité aérienne. Celui-ci associe ainsi quatre partenaires. Outre la DGA, ce cluster sera piloté par l'armée de Terre, Aerospace Valley et ISAE-Supaero.

Les innovations développées dans le cadre de ce cluster recevront le soutien de l'agence de l'innovation de défense. Plusieurs domaines d'intérêt ont été définis, afin d'orienter les projets. Parmi les priorités figurent le parachutage et la mise à terre à partir d'aéronefs, l'embarquement sur aéronefs couplé au transport de troupes et de fret ainsi que l'équipement du combattant. Une attention particulière sera également consacrée aux « méthode et moyens d'essais et à la R&T dans le domaine de l'aéromobilité », rapporte le Ministère des Armées.