Six missions SpaceX en… 28 jours

Un lancement tous les 4,7 jours

Le 3 février, SpaceX a placé sur orbite basse son 37e lot de satellites Starlink pour l’Internet global (contenant 49 satellites), à l’occasion de la sixième mission de l’année du Falcon 9 (c’est-à-dire en l’espace de seulement 28 jours)… ou de la troisième mission de la semaine.

Mis en œuvre depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, le lanceur s’est élancé moins de 22 heures après celui qui emportait la charge utile classifiée NROL 87 (probablement un satellite de reconnaissance placé sur orbite héliosynchrone) depuis la base militaire de Vandenberg, en Californie.

Deux autres missions Starlink ont été menées au moins de janvier (les 6 et 19), depuis le KSC également, soit 98 satellites supplémentaires.

Entre elles, le 13 janvier, a eu lieu la troisième mission de covoiturage Transporter, qui cette fois a permis le déploiement sur orbite basse de 105 petites charges utiles, représentant une masse totale de 2 à 2,5 tonnes.

Enfin, faute de pouvoir compter sur le nouveau lanceur léger européen Vega C, l’Agence spatiale italienne a confié au cheval de bataille de SpaceX son nouveau satellite d’observation radar Cosmo-SkyMed Second Generation 2 (fabriqué par Thales Alenia Space), qui a été placé le 31 janvier sur orbite héliosynchrone.

Seule la mission NROL 87 utilisait un étage neuf, et tous les vols ont été ponctués par la récupération réussie du premier étage (dont la moitié sur la terre ferme, les 13 janvier, 31 janvier et 2 février).

Sur le vol du 3 février, une demi-coiffe effectuait son sixième vol.

Rythme hebdomadaire visé

SpaceX l’avait annoncé, Elon Musk l’a confirmé le 3 février sur son compte Twitter : « Si tout se passe bien, Falcon lancera environ une fois par semaine en moyenne en 2022, livrant en orbite environ deux-tiers de toutes les charges utiles terrestres.

Outre les six vols déjà réalisés depuis le début de l’année, 37 autres missions apparaissent d’ores et déjà sur les plannings prévisionnels de 2022 préparés par les observateurs de la société : c’est d’ores et déjà 12 missions prévues de plus qu’en 2021, qui marquait un nouveau record pour le Falcon 9.