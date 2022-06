Six H145M pour Chypre

6 H145M pour Chypre...

Le gouvernement de Chypre a signé un contrat avec Airbus Helicopters pour l'achat de six H145M avec une option pour six autres appareils. Les hélicoptères à cinq pales seront exploités par la Garde nationale chypriote. "La mise en œuvre de cet accord fournira à la Garde nationale une solution d'hélicoptère qui satisfait aux exigences opérationnelles fixées par l'état-major général [...]. Le H145M renforcera les capacités de la Garde nationale, de jour comme de nuit, en matière de réaction rapide, de puissance de feu et de précision, d'appui efficace au combat et d'acquisition d'informations critiques", a déclaré Andreas P. Louka, secrétaire permanent du ministère de la Défense de la République de Chypre.

...A cinq pales...

Le H145M est un hélicoptère militaire utilitaire léger multirôle. Dérivée du H145 civil, la dernière version du H145M est dotée d'un nouveau rotor innovant à cinq pales qui augmente la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg. La conception du nouveau rotor principal sans palier simplifie également les opérations de maintenance. Équipé du système d'armes Airbus HForce, le H145M peut être utilisé comme un hélicoptère d'attaque léger. La gamme d'armes comprend des canons, des roquettes et des missiles en cours d'intégration.

Développé comme modèle civil

Le H145 a été développé comme modèle civil pour des opérations de jour et de nuit et dans les conditions les plus défavorables. Il est utilisé par les forces armées, la police et les équipes de sauvetage dans le monde entier. Il est propulsé par deux puissants turbomoteurs Arriel 2E de Safran Helicopter Engines, contrôlées par le système FADEC (full authority digital engine control). En outre, l'hélicoptère est équipé de la suite avionique numérique Helionix et offre ainsi non seulement une gestion innovante des données de vol mais aussi un puissant pilote automatique à 4 axes, qui réduit considérablement la charge de travail des pilotes dans leurs missions. Ses émissions sonores particulièrement faibles font du H145 l'hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie. Le H145M est déjà en service en Hongrie (20), en Allemagne (15), en Serbie (9), en Thaïlande (5) et au Luxembourg (2). L'armée américaine exploite une flotte de plus de 460 hélicoptères civils de la famille H145, construits localement, sous le nom de UH-72 Lakota.