Singapour : vers l'acquisition de F-35

La DSCA, agence américaine chargée de coopération en matière de défense et de sécurité, a annoncé le 9 janvier la possible acquisition de F-35 par Singapour. En effet, le département d'Etat a donné son accord pour la vente de 12 F-35B STOVL. Cette vente doit désormais être approuvée par le congrès américain et pourrait représenter 2,75 Md$.

En réalité, le feu vert donné par le département d'Etat porte sur 4 appareils initiaux et une option pour 8 F-35B supplémentaires. Le contrat inclut donc également 13 moteurs F135 Pratt&Witney. Aucune information concernant l'armement des appareils n'a été communiquée.

Les Etats-Unis annoncent ainsi soutenir un allié majeur dans la région, et fournir à Singapour les moyens de ses ambitions afin de participer à la stabilité de la région Asie-Pacifique.