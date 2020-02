Singapore Airshow 2020 : Tigerair Taiwan reste avec Pratt & Whitney

Deuxième contrat pour le motoriste Pratt & Whitney. Après Korean Air, c'est au tour de Tigerair Taiwan, filiale low cost de China Airlines, de sélectionner le Pratt & Whitney GTF pour équiper ses 15 futurs Airbus A320neo acquis en propre et pris en location auprès de ICBC et de Sky High Leasing Co. En décembre dernier, la maison-mère, China Airlines avait déjà choisi le Pratt & Whitney GTF pour ses 30 Airbus A321neo. Tigerair Taiwan exploite actuellement un parc de 11 Airbus A320ceo propulsés par des moteurs V2500. La commande de Tigerair Taiwan s'accompagne d'un soutien maintenance moteurs à long terme dans le cadre de la palette de services MRO EngineWise.