Singapore Airshow 2020 : Sichuan Airlines choisit l'IFE Thales

Sichuan Airlines, déjà opératrice du système de divertissement de bord (IFE) Avant de Thales sur ses quatre Airbus A350-900 pris en location, a décidé de confirmer avec Thales pour ses dix A350-900 acquis en propre et dont l'entrée en service débutera progressivement au 4e trimestre 2021. Sichuan Airlines a en effet choisi l'IFE Core basé sur la solution Avant et qui offre une configuration simplifiée "avec un coût total de possession plus compétitif et incluant les services de support de Thales". Les nouveaux Airbus A350-900 de Sichuan Airlines disposeront de deux classes passagers équipées d’écrans 17 pouces pour la Classe Affaires et 12 pouces pour la Classe Economique. Ces systèmes offriront l’interface utilisateur SELECT "avec les technologies les plus récentes pour assurer l’expérience utilisateur la plus intuitive et "les passagers bénéficieront pendant leur voyage des toutes dernières applications et d’un large choix de programmes de divertissement, avec séries TV, films, musique et jeux divers".