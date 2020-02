Singapore Airshow 2020 : La Thaïlande prend six Airbus H135

Airbus Helicopters continue son implantation au sein de la Force aérienne royale de Thaïlande (RTAF). Déjà cliente de l'Airbus Helicopters H225M, la RTAF vient de commander six H135 pour la formation de ses pilotes, y compris la formation ab initio. Avec ce contrat, le H135 compte désormais onze clients militaires et le parc dédié à la formation militaire a désormais accumulé plus de 320 000 heures de vol. Equipés de la suite avionique Helionix, les Airbus Helicopters H135 de la RTAF seront aussi dotés de deux caméras externes, offrant aux pilotes une vision à 360° sur l'environnement extérieur. Outre les systèmes tactiques, les H135 seront aussi dotés de la cartographie mobile Euronav7 conçue et développée par Euroavionics permettant d'améliorer la conscience de la situation. Les livraisons des H135 doivent démarrer à partir de 2021. Le contrat s'accompagne de la formule de soutien HCare Smart et ses quatre options de services à l'heure. De même, la RTAF pourra compter sur Airbus Helicopters Thaïlande pour avoir accès au pool de pièces détachées afin de disposer du maximum de réactivité en matière de MCO.