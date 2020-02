Singapore Airshow 2020 : Green Africa veut 50 Airbus A220

Airbus vient d'accrocher un quatrième client pour son A220-300 sur le continent africain. Il s'agit de la jeune compagnie aérienne Green Africa Airways qui a signé un protocole d'accord pour 50 Airbus A220-300. L'appareil, propulsé par des Pratt & Whitney PW1500G, a déjà été acheté par trois autres transporteurs : Egyptair avec 12 exemplaires dont six livrés plus un pris en location, Air Tanzania avec quatre exemplaires dont deux livrés et enfin Air Sénégal qui a signé pour huit exemplaires fermes. Avec Green Africa Airways, il s'agit de la plus grosse commande enregistrée à ce jour par l'Airbus A220-300. Le protocole d'accord devrait se transformer en contrat ferme durant le courant de l'année 2020. Le programme Airbus A220 comptait 658 ventes à fin janvier. A fin janvier, Airbus totalisait un total de 274 ventes nettes, tous modèles confondus. Avec la commande à venir de Green Africa Airways , le constructeur européen en est à plus de 320, l'objectif étant d'atteindre les plus de 800 sur l'ensemble de l'année 2020.