Singapore Airshow 2020 : Airbus anticipe 1,8 trillion de dollars pour les services dans la zone Asie-Pacifique

La forte croissance attendue dans le marché du transport aérien de la zone Asie-Pacifique devrait s’accompagner d’une forte augmentation du besoin au niveau de services (maintenance, formation des pilotes et expérience passagers notamment). C'est qu'a annoncé Airbus lors de la deuxième journée du Singapore Airshow, qui se déroule jusqu'au 16 février.

« Nous estimons que le marché mondial des services liés au transport aérien devrait représenter un chiffre d’affaires global de 4,9 trillions de dollars sur les vingt prochaines années », explique Rémi Maillard, directeur général d’Airbus Services. « Sur cette projection globale d’augmentation de marché, la zone Asie-Pacifique devrait représenter plus du tiers avec un total de 1,8 trillion de dollars », poursuit-il. Airbus Services, dont les trois « hubs » de la région Asie-Pacifique sont basés à Singapour, Pékin et Delhi, continue à renforcer ses capacités dans la zone, avec notamment le développement d’un centre de maintenance MRO à Kuala Lumpur (Malaisie), le Sepang Aircraft Engineering, l’ajout de deux centres d’entrainement au vol au Vietnam (Airbus A320) et un à Singapour (Airbus A350). Airbus a aussi achevé le premier retrofit total d’un A380 pour Singapore Airlines, dans le centre HMSS (Heavy Maintenance Singapore Services) qui est en fait une co-entreprise entre Airbus et SIAEC (SIA Engineering Company), la branche MRO de Singapore Airlines.