Singapore Airlines investit 1,1 milliards dans le réaménagement de ses Airbus A350-900 long-courriers et ULR

Ces nouveaux sièges de Première classe et de classe Affaires de l'A350-900 ont été conçus à partir d’un feuille blanche, avec un aménagement spacieux et des éléments ergonomiques qui répondent aux besoins de chaque client. Ces sièges sont identiques à ceux qui équiperont les prochains Boeing 777-9 de SIA.

Dans le cadre d'une étape importante, la compagnie aérienne introduira une luxueuse cabine de Première classe dans ses sept avions A350-900ULR, établissant ainsi de nouvelles références pour les voyages sur les plus longues routes du monde.Ces nouveaux sièges de Première classe et de classe Affaires de l'A350-900 ont été conçus à partir d’un feuille blanche, avec un aménagement spacieux et des éléments ergonomiques qui répondent aux besoins de chaque client. Ces sièges sont identiques à ceux qui équiperont les prochains Boeing 777-9 de SIA.

Les cabines de la classe Premium Economy et de la classe Economique seront également rafraîchies afin d'améliorer l'expérience de voyage des clients. En complément des nouvelles cabines, la prochaine version du système de divertissement à bord (IFE) KrisWorld de SIA offrira une plus grande personnalisation et une gamme étendue d'options de loisirs dans toutes les classes de la nouvelle cabine. Les sièges de Première classe et de classe Affaires seront également équipés de nouveaux écrans de divertissement à bord.

Premier avion rétrofité au deuxième trimestre 2026

Les appareils seront réaménagés par SIA Engineering Company à Singapour. Le premier long-courrier A350-900 modernisé devrait entrer en service au deuxième trimestre 2026, tandis que la première variante A350-900ULR suivra au premier trimestre 2027. L'ensemble du programme devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2030. Après rénovation, les 34 avions long-courriers A350-900 seront configurés avec 42 sièges en classe Affaires, 24 sièges en classe Premium economy et 192 sièges en classe économique. Les sept appareils A350-900ULR compteront 4 sièges en Première classe, 70 sièges en classe Affaires et 58 sièges en classe Premium Economy. Ils auront donc une configuration très allégée de 132 sièges au total pour tenir compte de la très longue durée des vols prévus. Tous les détails concernant la gamme complète des nouvelles cabines de SIA pour les vols long-courriers en Première classe, classe Affaires, classe Premium economy et classe économique, ainsi que la dernière version du système de divertissement à bord KrisWorld, seront dévoilés à l'approche de l'entrée en service des premiers Boeing 777-9 et A350-900 réaménagés de SIA.

Singapour-New York, plus long vol commercial du monde

Pour mémoire, Singapore Airlines est la compagnie de lancement de l'Airbus A350-900ULR, dont elle a reçu le premier exemplaire le 22 septembre 2018. Grâce à un emport supplémentaire de 24 000 litres de carburant. Cet appareil a un rayon d'action de 9 700 milles nautiques (près de 18 000 kilomètres), soit un temps de vol de plus de 20 heures non stop. Le 11 octobre 2018, SIA a relancé un vol Singapour-New York qui reste à ce jour le plus long vol commercial opéré de manière régulière. Le vol dure 18 heures 40 minutes en durée courte et 18 heures 50 minutes en durée longue.