Singapore Airlines et Malaysia Airlines travaille à une alliance stratégique

Les deux compagnies asiatiques Singapore Airlines (SIA) et Malaysia Airlines (MAB) ont signé le 27 juin un protocole d'accord (MoU ou Memorandum of Understanding) pour mettre en place une alliance stratégique à partir de leur accord de partage de codes qui couvre les vols entre Singapour et la Malaisie. L'accord pourrait inclure une extension significative des vols en partage de codes, ainsi que des améliorations concernant les programmes de fidélisation. La coopération renforcée pourrait aussi couvrir les secteurs cargo et maintenance. Toute ces modifications sont sujettes à l'approbation des autorités de régulation. Un accord formel doit être finalisé dans les mois qui viennent et inclura aussi les filiales de SIA, SilkAir et Scoot, ainsi que Firefly, la filiale de Malaysia Airlines.

"SIA et MAB opèrent dans une région avec un secteur aérien en croissance rapide, avec des potentialités de développement importantes pour les deux transporteurs. Les deux compagnies ont des opérations étendues avec l'ASEAN, ainsi que des réseaux larges qui couvrent beaucoup d'autres parties du monde. Nou sommes fiers d'annoncer ce protocole d'accord pour développer l'étendue de notre coopération, accroître la connectivité globale entre la Malaisie et Singapour, et d'améliorer les services proposés à nos passagers", se réjouit le directeur général de SIA, Mr Goh Choon Phong.