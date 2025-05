Singapore Airlines enregistre les meilleurs résultats annuels de son histoire

Le chiffre d'affaires du groupe SIA (Singapore Airlines) a augmenté pour l'exercie de 527 millions de dollars (+2,8 %) par rapport à l'année précédente pour atteindre le chiffre record de 19 540 millions de dollars, grâce à la bonne tenue de la demande de transport aérien et à l'augmentation du fret au cours de l'exercice 2024/25. SIA et Scoot ont transporté un nombre record de 39,4 millions de passagers, en hausse de 8,1 %. Le coefficient d'occupation passagers du groupe SIA a perdu 1,4 point de pourcentage pour atteindre 86,6 %, la croissance du trafic passagers de 6,4 % ayant été inférieure à l'augmentation de capacité de 8,2 %. Le bénéfice net du groupe a augmenté de 103 millions de dollars (+3,9 %) pour atteindre le niveau record de 2 778 millions de dollars, en raison d'un gain comptable hors trésorerie de 1 098 millions de dollars suite à la finalisation de la fusion Air India-Vistara en novembre 2024.

78 appareils encore en commande

Les recettes du fret aérien ont augmenté de 94 millions de dollars (+4,4 %), grâce à la forte demande pour le commerce électronique et les denrées périssables, ainsi qu'aux retombées des perturbations du fret maritime. Alors que le coefficient de remplissage fret a augmenté de 1,6 point de pourcentage pour atteindre 56,1 %, les rendements ont diminué de 7,8 % en raison d'une concurrence accrue.

Au 31 mars 2025, la flotte opérationnelle du groupe comprenait 205 avions avec un âge moyen de sept ans et huit mois. SIA exploitait 145 avions passagers (22 Boeing 777-300ER, 12 Airbus A380, 65 Airbus A350, 26 Boeing 787-10, 4 Boeing 737-800NG et 17 Boeing 737-8) et sept avions-cargos. Et Scoot Airlines disposait d'une flotte de 53 appareils (11 Boeing 787-8, 10 Boeing 787-9, 11 Airbus A320ceo, 7 Airbus A320neo, 9 AIrbus A321neo et 5 Embraer E190-E2. En avril 2025, le groupe a ajouté un Airbus A321neo et un Boeing 787-8 à sa flotte. Au 1er mai, le groupe avait 78 appareils en commande (23 Airbus, soit 11 Airbus A320neo, 5 AIrbus A321neo et Airbus A350F, 51 Boeing, soit 31 Boeing 777-9, 7 Boeing 787, 13 Boeing 737-8 et quatre Embraer E190-E2.