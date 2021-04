Silk Way West Airlines renforce sa flotte d'avions cargos Boeing

Cinq Boeing 777 Fret pour Silk Way West Airlines

La compagnie aérienne dédiée au transport de fret Silk Way West Airlines commande ferme cinq Boeing 777 Fret avec livraisons s'échelonnant de 2023 à 2027. Créée à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, en 2012, le transporteur est un client historique de Boeing puisque les activités ont démarré avec du Boeing 747-400F rejoint par la suite par le 747-8F. Silk Way West Airlines compte désormais cinq exemplaires de chaque modèle en flotte. La compagnie aérienne revendique 350 000 tonnes de fret transportées à raison de 350 vols par mois sur 40 destinations dans le monde.

Elargir l'offre de capacité d'emport

Avec sa capacité d'emport de 102 tonnes de fret et surtout une distance franchissable de 9 200 km, le Boeing 777Fret permet au transporteur de desservir de nouvelles destinations interdites aux 747-400F et 747-8F qui sont plus courts en rayon d'action : 8 230 km pour le premier et 8 100 km pour le second. Par contre, les deux quadriréacteurs emportent plus de charge payante : 125 tonnes pour le 747-400F et 137 tonnes pour le 747-8F qui est une version modernisée, remotorisée et allongée du premier. Le 777F permet à Silk Way West Airlines non seulement d'élargir son réseau mais aussi de s'adapter aux évolutions de la demande avec des capacités de 102, 125 et 137 tonnes.

Une activité fret en plein essor

De part son activité dédiée, le transporteur de Bakou a moins souffert de la crise créée par la pandémie de Covid-19 que les compagnies aériennes couvrant tout le spectre. Avec cette nouvelle commande, il s'agit donc de pousser son avantage sur un marché mondial du fret qui est reparti à la hausse depuis plusieurs mois.