Sikorsky étudie un démonstrateur ADAV pour défricher les futures missions militaires et commerciales

Un démonstrateur hybride...

Sikorsky étudie actuellement un démonstrateur hybride-électrique (HEX), entièrement autonome avec capacités de décollage et d'atterrissage verticaux (ADAVe ou eVTOL en anglais) électrique. D'une masse brute maximale de plus de 7 000 livres (supérieure à 3,1 t), l'aéronef sans équipage servira de banc d'essai volant pour évaluer la conception de grands aéronefs, de nouveaux systèmes de propulsion et des architectures de contrôle pour un vol stationnaire soutenu, ainsi que des autonomies supérieures à 500 nautiques (soit 926 km).

...HEX avec CT7 associé à un générateur de classe 1MW

"Le HEX de Sikorsky fournira des informations essentielles sur les possibilités des systèmes électriques sur les VTOL (ADAV, aéronef à décollage et atterrissage verticaux). Nous voulons montrer le potentiel des grands véhicules de mobilité aérienne avancés pour effectuer des missions utilitaires pour l'armée américaine et transporter des passagers entre les villes", a déclaré Paul Lemmo, président de Sikorsky. Pour le projet HEX, GE Aerospace proposera un turbomoteur CT7 associé à un générateur de classe 1MW et à l'électronique de puissance associée, en s'appuyant sur les systèmes de propulsion électrique hybride développés par GE Aerospace pour la NASA et l'armée américaine.

Optimiser les performances pour les applications militaires et commerciales

"L'apport de technologies innovantes est une priorité absolue pour GE Aerospace", a déclaré Amy Gowder, présidente-directrice générale de Defense & Systems chez GE Aerospace. "Nous nous sommes engagés à développer des systèmes de propulsion électrique hybrides qui permettent d'économiser du carburant et d'optimiser les performances pour les applications militaires et commerciales. Nous sommes ravis de nous appuyer sur notre travail actuel avec la NASA et l'armée pour proposer de propulser l'avion HEX de Sikorsky et de soutenir l'avenir du vol".

Une famille envisagée

Une famille d'aéronefs VTOL de grande taille est envisagée. Le groupe de prototypage rapide de Sikorsky Innovations dirigera le programme HEX. Dirigée par son directeur, Igor Cherepinsky, l'équipe Innovations concevra, construira et intégrera la cellule et les moteurs électriques de l'HEX au système de commande de vol autonome Matrix de la société. En fonction des enseignements tirés du programme d'essais en vol et de l'évaluation des applications clients, le programme HEX pourrait déboucher sur une famille de véhicules eVTOL dimensionnés pour transporter des passagers et une charge utile dans le cadre d'applications militaires et commerciales. Le système d'autonomie Matrix de Sikorsky contrôlera le vol à bord de l'avion HEX. Développés et testés de manière approfondie au cours de la dernière décennie, le logiciel, le matériel et les capteurs qui composent le système Matrix ont démontré une grande fiabilité de vol dans des scénarios à basse altitude et riches en obstacles. Au cours de l'exercice Project Convergence 2022 de l'armée américaine, un hélicoptère Black Hawk contrôlé par Matrix a été testé en vol.