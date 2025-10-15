Sikorsky dévoile le U-Hawk, un hélicoptère Black Hawk autonome et sans cockpit

Un Black Hawk sans cockpit Depuis quelques temps, Sikorsky, une filiale de Lockheed Martin, a effectué des essais de vol en complète autonomie d'un hélicoptère de transport moyen UH-60A Black Hawk. En octobre 2022, l'industriel américain confirmait la capacité de transport de charges en autonomie mais aussi deux ans plus tard, l' extinction d'incendies à l'aide d'un bambi bucket . Depuis ce 13 octobre 2025, les essais et démonstrations ont laissé place à un nouvel hélicoptère de la famille du Black Hawk : le S-70UAS U-Hawk. Ce dernier a été présenté pour la toute première fois à l'occasion de la conférence de l'Association de l'US Army (AUSA). Richard Benton, vice-président et directeur général de Sikorsky, a précisé qu'il s'agit bien d'une nouvelle version du célèbre Black Hawk, mais avec tous les avantages du pilotage en autonomie : "Nous avons développé ce prototype, du concept à la réalité, en moins d'un an, et les modifications apportées pour transformer ce Black Hawk avec équipage en un drone à charge utile multi-mission peuvent être reproduites à grande échelle rapidement et à moindre coût. L'U-Hawk perpétue l'héritage du Black Hawk, premier appareil utilitaire au monde, et ouvre la porte à de nouvelles capacités de drone."

En effet, comme expliqué dans le communiqué de presse, l'hélicoptériste américain a, en seulement 10 mois, transformé un UH-60L Black Hawk (avec équipage) en un S-70UAS U-Hawk (autonome). La différence la plus visible est l'absence de cockpit : le vol est géré par la technologie MATRIX, développé par Sikorsky. Agnostique de toute plateforme, elle permet à un hélicoptère de voler en autonomie dans un espace riche en obstacles et dégradé. Elle permet aussi à l'hélicoptère d'obéir à des demandes spécifiques ou encore d'effectuer des missions en basse altitude et complexes. Plus de place en interne Concrètement, l'absence de cockpit permet à la fois d'intégrer une rampe repliable à l'avant de l'hélicoptère autonome mais aussi et surtout, d'augmenter l'espace cargo de 25 %. Ces deux changements permettent désormais au U-Hawk d'emporter des charges qui ne rentraient alors pas dans la cabine des Black Hawk avec équipage : un drone terrestre autonome, comme le HDT Hunter Wolf 6x6,

quatre conteneurs modulables JMIC ( Joint Modular Intermodal Container ) au lieu de deux sur le Black Hawk avec cockpit,

) au lieu de deux sur le Black Hawk avec cockpit, un pod entier de roquettes pour lance-roquettes M142 HIMARS,

deux missiles antinavires Naval Strike Missile. La cabine garde les portes latérales pour le transport mais aussi la possibilité d'intégrer des lanceurs de drones de reconnaissance, suicides, munitions rôdeuses,... Cette dernière option permet à quelques U-Hawk de soutenir efficacement une manœuvre héliportée grâce à sa capacité de pouvoir déployer de très nombreux types de drones.

La logistique, nerf de la guerre Sikorsky a publié une vidéo pour démontrer l'intérêt de son nouveau drone. Elle confirme que l'industriel américain a repris un principe d'utilisation testé sur l'UH-60A dronisé : une simple tablette permet à un militaire d'envoyer des ordres de vols ou d'actions au S-70UAS. Plusieurs charges de transport, déjà listées précédemment, sont montrées en soute mais aussi sous élingue. Enfin, l'industriel américain rappelle que le développement et la production ont été très rapide : entre le concept et la production du premier U-Hawk, seulement 10 mois ont été nécessaires. À noter que le communiqué de presse annonce un premier vol en 2026.

Introducing the S-70UAS U-Hawk, a versatile autonomous UAS that has 25% more cargo space than a typical Black Hawk.#AUSA #AUSA2025 pic.twitter.com/AunPeMGrTz — Sikorsky (@Sikorsky) October 13, 2025

Cet hélicoptère autonome peut donc transporter plus de charge qu'un Black Hawk avec équipage mais l'autonomisation de l'appareil ouvre d'autres avantages. Par exemple, le tracé de vol est bien plus efficace grâce à l'intelligence artificielle. Celle-ci prendra en compte les obstacles enregistrés ou visibles... mais aussi d'éventuelles positions hostiles détectées par d'autres systèmes et que l'hélicoptère évitera. Un seul militaire avec une tablette peut contrôler plusieurs U-Hawk, offrant ainsi la possibilité de créer un flux aérien autonome sur le champ de bataille. Ce flux est encore plus intéressant durant les opérations amphibies, où il faut amener sur les plages de débarquement un maximum de matériel en un temps réduit. La vidéo se termine d'ailleurs avec le transport sous élingue d'une caisse depuis un navire de type base mobile expéditionnaire de la classe Lewis B. Puller. Or, pas besoin de s'arrêter pour que l'équipage puisse prendre une pause, l'appareil est totalement autonome. Sikorsky précise d'ailleurs qu'en 16 heures, l'U-Hawk sera capable d'effectuer constamment des trajets de 100 kilomètres avec 4,536 tonnes de charge emportée, soit un total de plus de 33 tonnes acheminées... par un seul U-Hawk. Enfin, petit détail historique, le concept de rampe à bord d'un hélicoptère n'est pas une nouveauté pour Sikorsky. Ce concept avait déjà été repris pour l'hélicoptère de transport lourd CH-37 Mojave. Cependant, avec un premier vol en 1953, cet hélicoptère comprenait bien évidemment un équipage à bord, avec un cockpit situé au-dessus de la rampe.